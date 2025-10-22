MN - Verso Milan-Pisa: domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri

MN - Verso Milan-Pisa: domani alle 12 la conferenza stampa di AllegriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:40Da Milanello
di Enrico Ferrazzi

Domani, giorno di vigilia di Milan-Pisa, gara valida per l'8^ giornata di Serie A che si giocherà venerdì alle 20.45 a San Siro, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa da Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle ore 12. Grazie al live testuale di Milannews.it, non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore livornese. 

Questo il programma dell'8^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 24/10

ore 20,45, Milan-Pisa

SABATO 25/10

ore 15, Parma-Como
ore 15, Udinese-Lecce
ore 18, Napoli-Inter
ore 20.45, Cremonese-Atalanta

DOMENICA 26/10

ore 12.30, Torino-Genoa
ore 15, Verona-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Roma
ore 18, Fiorentina-Bologna
ore 20.45, Lazio-Juventus