Dall'estero: l'ex obiettivo del Milan Conrad Harder a un passo dal Lipsia
MilanNews.it
Come riportato da Fabrizio Romano, l'ex obiettivo di mercato del Milan Conrad Harder sarebbe vicino all'approdo in BundesLiga. La trattativa tra Harder e il Lipsia, secondo romano sarebbe in fase avanzata. Ora semaforo verde per procedere con il trasferimento.
Il retroscena
Il Milan aveva presentato l’offerta più alta allo Sporting, di circa 27 milioni di euro, con anche il Rennes che è stato a lungo in corsa. Per Harder però, non si trattava di soldi ma di progetto tecnico e possibilità di giocare: ora è vicino al trasferimento al Lipsia.
Pubblicità
Dall'Estero
Rabiot si scusa con De Zerbi e attende risposte dal Marsiglia: per l'ex Juve probabile futuro ancora in Francia
Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?di Pietro Mazzara
Le più lette
1 LIVE MN - Ultimo giorno di mercato: prima ufficialità, fatta per Rabiot, sviluppi per Gomez. Visite per Musah, occhio a Gimenez
3 Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?
4 Gozzini: "I figli più grandi di Modric, Ivano ed Ema, giocano nelle giovanili del Milan. Ema, la figlia più grande, nelle ragazze rossonere"
06:12 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
live mnLIVE MN - Ultimo giorno di mercato: prima ufficialità, fatta per Rabiot, sviluppi per Gomez. Visite per Musah, occhio a Gimenez
Dall'Inghilterra: si complica l'affare Guehi al Liverpool e, di conseguenza, l'arrivo di Gomez al Milan
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com