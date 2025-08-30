Dall'estero: l'ex obiettivo del Milan Conrad Harder a un passo dal Lipsia

Come riportato da Fabrizio Romano, l'ex obiettivo di mercato del Milan Conrad Harder sarebbe vicino all'approdo in BundesLiga. La trattativa tra Harder e il Lipsia, secondo romano sarebbe in fase avanzata. Ora semaforo verde per procedere con il trasferimento.

Il retroscena

Il Milan aveva presentato l’offerta più alta allo Sporting, di circa 27 milioni di euro, con anche il Rennes che è stato a lungo in corsa. Per Harder però, non si trattava di soldi ma di progetto tecnico e possibilità di giocare: ora è vicino al trasferimento al Lipsia.