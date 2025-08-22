De Zerbi: "Quando la mamma di Rabiot dice che abbaio è vero, come potete vedere nella serie TV sul Marsiglia. Però..."

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa del litigio tra Rabiot e Rowe che ha costretto poi il Marsiglia a mettere i due giocatori sul mercato. L'allenatore bresciano, come al solito, non ha avuto peli sulla lingua:

"Questi sono i fatti: lunedì, quando la decisione è stata comunicata ai giocatori, era temporanea. Poi le cose sono precipitate, ma non a causa del Club ma a causa di chi sta intorno (a Rabiot, ndr). Sto mettendo da parte il mio orgoglio. Quando la mamma di Rabiot dice che abbaio è vero, come potete vedere nella serie TV sul Marsiglia. Ma ogni tanto sono anche capace di dimostrare affetto a Rabiot e mostrargli che lo supportiamo. Dieci giorni fa, quando stava cercando una casa, gli ho detto che gli avrei dato la mia in Aix-en-Provence e che sarei andato in un hotel. L'ho fatto per lui. Ma non ho bisogno di prostituirmi per un giocatore che ci fa vincere le partite: tutti devono dimostrare rispetto, da Vaz a Rabiot fino ad Hojbjerg".