Liverpool, Joe Gomez parte dalla panchina in occasione della sfida contro l'Arsenal
In occasione della terza giornata di Premier League, il Liverpool scenderà in campo alle 17.30 ad Anfield contro l'Arsenal. Come si legge dalla formazione ufficiale dei Reds, l'obiettivo di mercato per la difesa del Milan, Joe Gomez partirà dalla panchina:
Le scelte di Arne Slot: Joe Gomez dalla panchina
Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Gravenberch. A disp: Mamardashvili, Gomez, Endo, Bradley, Chiesa, Jones, Elliott, Robertson, Ngumoha.
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Martinelli, Gyokeres. A disp: Arrizabalaga, Mosquera, Odegaard, Eze, Trossard, Nwaneri, Lewis-Skelly, Dowman, Harriman-Annous.
