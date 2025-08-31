Liverpool, Joe Gomez parte dalla panchina in occasione della sfida contro l'Arsenal

Oggi alle 16:49Dall'Estero
di Niccolò Crespi

In occasione della terza giornata di Premier League, il Liverpool scenderà in campo alle 17.30 ad Anfield contro l'Arsenal. Come si legge dalla formazione ufficiale dei Reds, l'obiettivo di mercato per la difesa del Milan, Joe Gomez partirà dalla panchina:

Le scelte di Arne Slot: Joe Gomez dalla panchina

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Gravenberch. A disp: Mamardashvili, Gomez, Endo, Bradley, Chiesa, Jones, Elliott, Robertson, Ngumoha.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Martinelli, Gyokeres. A disp: Arrizabalaga, Mosquera, Odegaard, Eze, Trossard, Nwaneri, Lewis-Skelly, Dowman, Harriman-Annous.