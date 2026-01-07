Maresca saluta il Chelsea: "Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere"

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Lascia questo mondo migliore di come lo hai trovato". L'addio di Enzo Maresca al Chelsea parte dalla citazione della celebre frase di Baden-Powell, fondatore degli scout: l'ormai ex tecnico dei Blues ha affidato ai social il suo messaggio di addio al club londinese. "Il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della Conference League -. scrive Maresca su Instagram -. Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere. Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi.

Sostegno che è stato fondamentale per il raggiungimento della qualificazione Champions, la vittoria nella Conference League e la vittoria della coppa del mondo per club. Vittorie che porterò per sempre nel mio cuore. Un grazie speciale a tutti i giocatori che mi hanno accompagnato in questo viaggio splendido. Auguro a tutti coloro che hanno condiviso con me ogni momento, di ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione e in futuro". (ANSA).