Neymar annuncia: "Lascio la nazionale, ho sempre lottato e ho fatto la storia"

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Neymar comunica l'addio alla nazionale brasiliana.

Dopo la qualificazione Mondiale che aveva emozionato tutto gli appassionati del calcio, a prescindere dalla nazionalità e dal tifo, Neymar ha deciso: lascia per sempre la nazionale. Non una Coppa del Mondo semplice per lui, nè per i suoi compagni, iniziata con evidenti difficoltà sul campo che sono venuta completamente a galla nella gara che gli è costatal l'eliminazione contro la Norvegia, gara nella quale il numero 10 ha segnato il suo ultimo gol con la camiseta verdeoro. Queste le sue parole.

"La mia storia con la nazionale è finita. Ho fatto la storia, sono stato molto felice, ho dato il sangue e la mia vita per questa maglia. Ho sempre lottato per la camiseta gialla, ma ora non voglio più farlo". Nonostane il sogno Mondiale che sarà destinato a rimaner tale per il resto della sua vita, la stella brasiliana vanta quattro partecipazioni ai Mondiali, la vittoria della Confederation Cup nel 2013 e la vittoria dell'oro olimpico a Rio nel 2016, la più importante con la Seleçao.