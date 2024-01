esclusiva mn - Anellucci: "Gabbia è un punto di domanda, percepisco un po' di confusione nel mercato dei rossoneri"

Il Milan è reduce da una bella vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari, con i rossoneri però subito al lavoro per preparare al meglio l'importante sfida di domenica pomeriggio in casa dell'Empoli. I ragazzi di Stefano Pioli vengono così da due vittorie di fila e con un buon momento di forma e morale. Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato in esclusiva Claudio Anellucci, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Come giudichi, tecnicamente e tatticamente, il ritorno di Matteo Gabbia al Milan?

“Gabbia è una sorta di “non so”. Valuteremo in questi mesi quanto saprà incidere, individualmente, sulla difesa del Milan”.

Che tipo di mercato di gennaio ti aspetti dai rossoneri?

“Con tutta onestà, io percepisco un po’ di confusione rispetto alla gestione che intende fare il Milan del mercato di riparazione. Per cui non saprei che cosa aspettarmi di positivo in questi circa trenta giorni”.

Con il senno di poi, al Milan sarebbe convenuto mantenere saldi Maldini e Massara?

“I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Soprattutto dal punto di vista di quanto la loro gestione abbia funzionato e abbia prodotto, per l’appunto, risultati concreti”.

L’apporto di Ibra nelle sue nuovi vesti dirigenziali potrebbe risultare ausiliare in tal senso?

“È un’operazione a due volti. Nel senso che Ibra potrebbe risultare molto di aiuto a Pioli, perché si conoscono bene. Dall’altra parte, tuttavia, potrebbe risultare un elemento fortemente di pressione per l’ambiente. Il tempo ci darà le risposte che cerchiamo”.

A proposito di Pioli: al Milan conviene mantenerlo sulla panchina rossonera?

“Ora come ora, nessun allenatore big - credo - possa accettare il Milan. Non si tratterebbe di un’eredità semplice da gestire. Nell’immediato, non penso proprio che Pioli rischi”.

Cosa prevedi dal 2024 dei rossoneri?

“Contro il Cagliari ho visto una squadra in salute, sempre con il pallino del gioco in mano. Vedremo. Per ora, il Milan è chiamato a inseguire. Strada facendo, si capirà meglio”.