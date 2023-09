esclusiva mn - Brambilla: "Daka è un prospetto che intriga. Sarebbe un'ottima alternativa a Giroud"

Riguardo al suo possibile arrivo in rossonero di Patson Daka, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Roberto Brambilla, giornalista esperto di Bundesliga e calcio austriaco (il nazionale gambiano ha militato tra il 2017 e il 2021 nel Salisburgo, vivendo il periodo di suo maggior rigoglio). Ecco le sue parole:

Che tipo di calciatore è Daka?

“È un prospetto che intriga. Ha 25 anni, ma ha già una discreta esperienza. Ha giocato nel Salisburgo, del gruppo Red-Bull, e militato in un campionato come la Premier League. Non sono fattori da sottovalutare”.

Le sue caratteristiche peculiari?

“Forse, rispetto a altri attaccanti di Pioli, è meno duttile, però è un centravanti di ruolo. Dispone di grande velocità e fisicità, quando parte in campo aperto”.

Sotto quali aspetti dovrebbe ancora migliorare?

“Non è un calciatore che ha nel dribbling la sua caratteristica principale e da fuori area segna poco. Però ha un ruolo specializzato e, come dicevamo, un buon bagaglio di esperienza”.

È all’altezza del Milan? I rossoneri puntano allo scudetto e a far strada in Champions…

“Per me sì. Porterebbe maggiore profondità all’organico, ma anche tecnicamente è un valore aggiunto. È, in primo luogo, un ottima alternativa a Giroud, proprio come sta cercando il Milan”.