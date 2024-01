esclusiva mn - Fratini: "Adli impressionante, Terracciano ottimo colpo. Finalmente un Milan tonico"

Il Milan ha battuto la Roma per 3-1 grazie a tre gol francesi e ha consolidato il terzo posto in classifica, cruciale per la qualificazione in Champions League dell'anno prossimo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Michele Fratini, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Come ti è sembrato il Milan visto contro la Roma?

“Finalmente un buon Milan, tonico, fisicamente tosto, tecnicamente pulito e ineccepibile. Diversamente dalla Roma, che mi pare in difficoltà”.

Conosci a perfezione Adli: con la prestazione di ieri sera, si può sostenere che si sia preso in mano definitivamente il Milan?

“Adli è un centrocampista impressionante. Grande passo, grande qualità, leadership, capacità nel leggere i tempi di gioco. Lo dicevo, seguendolo da tempo, che il suo ruolo sarebbe stato quello. Pioli è stato lungimirante”.

Che tipo di apporto può portare Terracciano al Milan?

“È un prospetto molto interessante. Ottimo acquisito da parte del Milan. Già al Verona, quando chiamato in causa, rispondeva presente. Sapevo che c’erano diversi club di livello su di lui. Ottimo colpo dei rossoneri”.

Ti risultano eventuali ulteriori movimenti da parte dei rossoneri prima del termine della sessione invernale?

“Mi risulta un Milan attivo per un attaccante, una prima punta. C’è la voglia di trovare un’alternativa di valore a Giroud e si stanno monitorando diverse piste, anche in vista dell’estate”.

I rossoneri potrebbero proseguire con Pioli in panchina anche la prossima stagione?

“Non vedo il motivo per il quale cambiare. Sta facendo un ottimo lavoro con il Mila.n. Per me bisogna insistere con lui. Anche alla luce della campagna estiva di acquisti fatta”.