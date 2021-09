MN - Currò: "Il Milan contro il Venezia ha controllato il match senza ansia"

Enrico Currò ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni in cui, fra le altre cose, ha commentato la vittoria di ieri sera del Milan sul Venezia. Ecco il suo pensiero: “Il Milan ha tutto sommato controllato la partita e Pioli si è reso conto che a volte c’è necessità di far giocare i così detti titolari quando non bastano le alternative. I rossoneri hanno preso i 3 punti senza fare niente di trascendentale, non rischiando mai. Comunque partite del genere anche nello scorso campionato si faceva più fatica a vincerle. È andata bene e mi sembra che il Milan sia una squadra più sicura di sé stessa e senza troppe ansie. Hanno perso l’ansia, anche nelle situazioni difficili”.