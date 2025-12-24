MN - Zieler: "Atubolu-Milan? Ha talento ma non è Neuer, nessuno lo è. Füllkrug, che colpo!"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato il portiere campione del mondo con la Germania nel 2014 Ron Robert Zieler in esclusiva per MilanNews.it. Il noto portiere tedesco che vanta 254 presenze in Bundesliga e sei in nazionale tedesca spiccò il volo dopo il suicidio di Robert Enke 16 anni fa.

Ron Robert, il Milan ha puntato i fari sul portiere del Fribirgo Noah Atubolu per prendere l'eredità di Mike Maignan nell'eventualità di una partenza. Cosa può raccontarci sul quarto portiere della nazionale tedesca, ha la stoffa per diventare il prossimo Neuer?

"Non lo so, io poi preferisco essere prudente con i portieri giovani. Quando si parla di Manuel Neuer si parla di un icona. Ma Atubolu è un portiere di talento che da qualche anno gioca in Bundesliga dove sta andando alla grande. Ma da qui a paragonare qualunque portiere a Neuer... ce ne vuole. È azzardato."

Per essere da Milan non devi per forza essere il nuovo Neuer. Lui ha il talento per imporsi con il club rossonero?

"Questo non lo so ma di sicuro parliamo di un portiere talentuoso. È davvero un buon portiere con tanta qualità."

Intanto è fatta per l'arrivo di Niclas Füllkrug al Milan che lasciò l'Hannover 96 quando tornò lei nell'estate 2019.

"Il Milan ha preso sicuramente un buon attaccante."

Tre motivi per cui è pericoloso per un portiere trovarselo in area?

"Perché è bravo nel gioco aereo, sa usare il suo corpo ed è un grande finalizzatore. Tutte queste caratteristiche mi fanno pensare che sembra fatto apposta per il calcio italiano."

Lei intanto con la Germania ha vinto il mondiale 2014 da terzo portiere dietro a Manuel Neuer e Roman Weidenfeller. Anche se non ha giocato sente di aver fatto parte di quella cavalcata epica?

"Certo che sì, io facevo parte di quella squadra. Sono passati tanti anni ma "once a World Cup winner, you're always a World Cup winner". Sono felice di aver vinto il mondiale ma la vita e il calcio continuano. Il mio focus è sulle prossime sfide. Oggi gioco nel Cologna e faccio parte di questa squadra. Sappiamo da dove veniamo (promozione in Bundesliga a giugno, ndr) e vorremmo lottare per restarci."