MN - Dalla Croazia, Olmo vicino al Milan, ma i rossoneri non confermano

Dalla Croazia arrivano forti voci su un imminente trasferimento di Dani Olmo al Milan. Secondo quanto riporta Sportske Novosti, un celebre quotidiano croato, il club rossonero avrebbe formulato un'offerta per il forte centrocampista spagnolo. Il portale croato, in merito a queste voci, ha anche contattato l'agente del giocatore, Andy Bara, che ha risposto: "Per ora non vorrei commentare nulla". Non una smentita secca, quindi, tant'è che si potrebbe pensare che il trasferimento si farà. Secondo quanto raccolto da Milannews.it, tuttavia, per quanto il giocatore possa piacere essendo un grande talento, non arrivano conferme su una trattativa in stato avanzato come viene riportato all'estero.

di Antonio Vitiello