Seconodo quanto raccolto dagli inviati di MilanNews.it, Leo Duarte non c'era stamattina in allenamento a Milanello e non ci sarà nemmeno nei prossimi giorni perché in fase di definizione la sua cessione al Basaksehir. Il difensore brasiliano è in uscita dal Milan e presto raggiungerà la squadra turca.

di Antonio Vitiello