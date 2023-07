MN - Rebic al Besiktas: il croato in partenza oggi per la Turchia

vedi letture

Tutto fatto tra Milan e Besiktas per il trasferimento di Ante Rebic in Turchia (QUI i dettagli). Ora manca solo l'ufficialità che è attesa a brevissimo. Infatti, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il calciatore croato è in partenza oggi per Istanbul dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto. Rebic saluta il Milan dopo quattro stagioni: il trasferimento al Besiktas è a titolo definitivo.

di Antonio Vitiello