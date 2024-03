10 anni fa gli ultimi gol di Kakà con la maglia del Milan

Esattamente 10 anni fa, il 29 marzo 2014, in Milan-Chievo 3-0, Ricardo Kakà segnava i suoi ultimi due gol con la maglia rossonera. Quella sera il fuoriclasse brasiliano mise a segno le reti numero 103 e 104 in rossonero, collezionate in 7 stagioni, 6 consecutive dal 2003 al 2009 e poi 2013/14. Nelle 307 presenze con la maglia del Milan ha vinto di tutto, dallo Scudetto alla Champions, fino al Pallone d'Oro nel 2007. Ti ricordi i suoi ultimi gol per il Milan? Rivivili in questo video:

@KAKA's last two goals for us, and what a banger the second one was! 🚀#OnThisDay #SempreMilan

