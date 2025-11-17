Albertosi e la sfida Sommer-Maignan nel derby: "Ecco le loro caratteristiche migliori"

Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, intervistato da Tuttosport, ha commentato così il derby di domenica tra Inter e Milan: "Come vedo il derby? Come una partita a parte. Non c’è una squadra favorita. Penso sia una partita bellissima da giocare. L’Inter è prima, il Milan due punti sotto, in tante sono lì, sia i nerazzurri che rossoneri potranno dire la loro nella lotta scudetto se continuano così".

Domenica sarà una sfida interessante anche tra i due portieri, Sommer da una parte e Maignan dall'altra: "Le caratteristiche migliori di Maignan sono la spinta che ha nel buttarsi e la posizione, mentre Sommer credo sia più bravo nelle uscite. In generale però direi proprio che il francese è tornato su alti livelli, come quelli di quando fu determinante per la vittoria del campionato. Le critiche post scudetto? Il portiere qualche volta può anche sbagliare, come però accade anche agli attaccanti. La differenza è che se sbaglia il portiere purtroppo non c'è rimedio, prendi gol e perdi la partita".

