Albertosi su Maignan: "La questione contratto non influisce sulle sue prestazioni. Quando va in campo pensa solo a giocare"

Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha parlato così a Tuttosport di Mike Maignan: "Per me è lui il miglior portiere del campionato. Il contratto in scadenza a giugno? È chiaro che il Milan deve rinnovargli il contratto, altrimenti dovrebbe trovare un sostituito e non sarebbe semplice. Dopo l’addio di Donnarumma sono stati bravi, è andata bene, ma non è detto che vada sempre così. Comunque questa situazione non influisce sulla prestazione. Il portiere quando va in campo, gioca. Fa la sua partita, non pensa al contratto.

La sfida con Sommer nel derby? Le caratteristiche migliori di Magnan sono la spinta che ha nel buttarsi e la posizione, mentre Sommer credo sia più bravo nelle uscite. In generale però direi proprio che il francese è tornato su alti livelli, come quelli di quando fu determinante per la vittoria del campionato. Le critiche post scudetto? Il portiere qualche volta può anche sbagliare, come però accade anche agli attaccanti. La differenza è che se sbaglia il portiere purtroppo non c'è rimedio, prendi gol e perdi la partita".

