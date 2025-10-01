Ambrosini su Modric: "Come Ibrahimovic sa contagiare gli altri"

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così dell'importanza di Luka Modric nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri: "Lo accosto a Ibrahimovic per la capacità di contagiare gli altri. Modric è grande non solo per come gioca, ma anche perchè al 99' di Milan-Napoli fa 30 metri di corsa per sporcare un cross con una scivolata.

Sono gesti trainanti in una squadra in cui non c'erano personalità trascinanti. Se un gesto del genere lo fa uno come Modric, sei obbligato a metterti su quella lunghezza d'onda. Se sei un giocatore normale e vedi che uno come lui fa quelle giocate lì, ti fai delle domande e capisci che devi farle anche lui e allinearti alla grandezza di Modric".

