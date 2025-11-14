Ancelotti sul derby di Milano: "Mi aspetto una partita bloccata. Sarà equilibrato come la Serie A"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti, grande ex giocatore ed ex allenatore rossonero, ha rilasciato queste parole sul derby di Milano in programma dopo la sosta per le nazionali: "Che derby sarà? Equilibrato come la Serie A. L’Inter ha mantenuto la stessa struttura e Chivu sta seguendo la stessa linea di Inzaghi. L’Inter è una squadra molto solida, come il Milan.
Per questo mi aspetto una partita bloccata. In più sull’Inter va detto che è la squadra più europea che abbiamo: sta facendo benissimo in Champions dove ha vinto tutte le partite e viene dalle due finali in 3 anni. Mantiene il suo livello con grande continuità, Marotta è veramente un dirigente capace e ha fatto un grande lavoro".
