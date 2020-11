Boateng: "Il gol al Barcellona? Mi sentivo volare dopo quella rete. Dopo la partita..."

Intervistato da DAZN, l'ex rossonero Kevin-Prince Boateng è tornato a parlare del bellissimo gol al Barcellona segnato con la maglia del Milan il 23 novembre 2011. Ecco le sue parole: "Quel goal contro il Barcellona? Non lo so com’è venuto, boh, mi sentivo volare dopo quel goal. La cosa assurda è che quella partita noi la perdiamo contro il Barcellona, ma tutti si comportavano come se avessimo vinto: dopo la partita, al ristorante, tutti si sono alzati ad applaudire, tutti festeggiavano, io ero l’unico a pensare “oh ma abbiamo perso stasera eh”: certo, segnare un goal così contro la squadra in quel momento più forte del mondo, rimane per sempre".