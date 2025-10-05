Capello su Rabiot: "A Torino non l’ho mai visto ai livelli attuali"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha scritto in vista della gara di stasera a Torino tra i bianconeri di Tudor e i rossoneri di Allegri: "Dal mio punto di vista, la partita in mezzo al campo dovrebbe farla più il Milan, che ha anche una grande occasione se si pensa alle assenze dei padroni di casa. Vuoi perché i rossoneri hanno più entusiasmo e meno paura, grazie agli ultimi risultati, vuoi perché Modric gioca in una sola delle due squadre. Il croato, a dispetto dell’età, è un professore. E non mi riferisco solo alle abilità con la palla nei piedi, ma anche e soprattutto alla lettura delle situazioni e dei momenti della partita. Un calciatore così, la Juve non ce l’ha. Per questo penso sia naturale che saranno più i rossoneri a controllare l’andamento della partita. Tudor dovrà chiedere agli esterni a tutta fascia di aiutare per non trovarsi in inferiorità numerica o rischiare di abbassarsi troppo. Il centrocampo del Milan, poi, ha una particolarità: riesce a mantenere l’equilibrio, pur essendo molto rapido nei ribaltamenti di fronte e letale negli inserimenti delle mezzali".

E qui va aperto il discorso su Rabiot. Il francese è una vecchia conoscenza della Juve, ma a Torino non l’ho mai visto ai livelli attuali. Credo sia semplicemente nel miglior momento della carriera e in più sarà galvanizzato dal fatto di essere l’ex di turno. Rabiot e Fofana (anche se quest’ultimo dovrebbe migliorare in fase di tiro...) hanno capacità di buttarsi nello spazio e la Juve ha dimostrato di soffrire questa particolare caratteristica dei centrocampisti avversari".

