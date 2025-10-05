Nesta: "Sono innamorato di Leao. E uno come Pulisic in Italia chi ce l’ha? Fortissimo, impressionante"
Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Nesta, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole sull'attacco del Milan: "Sono innamorato di Leao, vorrei sempre averlo nella mia squadra. È uno che fa la differenza, Allegri deve trovare una chiave per renderlo continuo. Certo è che nei giocatori di talento prestazioni e continuità non vanno quasi mai d’accordo, se fai cose speciali non puoi farle per sempre. Rafa può migliorare nell’atteggiamento. Anche Nkunku è un buon giocatore.
E uno come Pulisic in Italia chi ce l’ha? Fortissimo, impressionante: può giocare largo, dietro la punta o in area. Permette tante scelte e porta gol, assist e corsa. Non gli si può chiedere di più. Gimenez? Credo che sia meglio di quello che abbiamo visto finora, è arrivato in un momento difficile. Ma se vuole ritagliarsi spazio deve segnare di più".
