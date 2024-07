Confermata l'indiscrezione su Pioli: allenerà in Arabia Saudita

Dopo l'esperienza ricca e che gli ha cambiato la carriera sulla panchina del Milan, il tecnico di Parma Stefano Pioli è pronto per una nuova avventura. Come riportato ieri da Sky Sport l'allenatore ha deciso di continuare la sua carriera in Arabia Saudita e più nello specifico sulla panchina dell'Al-Ittihad, squadra che nelle sue fila ha anche giocatori del calibro di Karim Benzema. Il club saudita qualche ora fa ha annunciato di essersi separata da Marcelo Gallardo, tecnico argentino che non ha raggiunto i risultati sperati nell'ultima stagione.

E così Pioli è pronto a ripartire dall'Arabia Saudita. La conferma è arrivata anche questa mattina da Fabrizio Romano che sul suo profilo Instagram ha dato la firma come cosa fatta. Di fatto manca solamente l'ufficialità. Scrive Romano: "Stefano Pioli firma come nuovo manager dell'Al Ittihad per sostituire Gallardo! Dopo la decisione di separarsi da Marcelo Gallardo, l'Al Ittihad ha concordato un contratto triennale per Stefano Pioli. È l'inizio di una nuova era, nuovo ambizioso progetto iniziato dall'Al Ittihad con giocatori che aderiranno davvero presto".