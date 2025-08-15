Emerson Royal fischiato dai suoi tifosi: "Questo non cambia la mia fiducia"

vedi letture

Non sta procedendo nel migliore dei modi l'esperienza di Emerson Royal al Flamengo. Il terzino ex Milan ha giocato titolare nella sfida d'andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores contro l'Internacional di Porto Alegre. Partita vinta dal Flamengo per 1-0 con rete di Bruno Henrique al 28' e che ha visto Emerson giocare solamente i primi 45', prima di essere sostituito. Un problema fisico alla base di tutto ma nonostante l'attenuante la torcida del mengao ha fischiato il giocatore, alla sua quarta partita con la maglia dei rubro-negro.

Lo stesso Emerson Royal al termine dell'incontro ha dichiarato: "Questo non mi ostacolerà mai. Sono un giocatore con una certa esperienza. È normale. I tifosi hanno il diritto di fischiare. Se non sono riuscito a giocare al mio livello, al 100%, hanno il diritto di dare la colpa a me. Credo che il mio problema iniziale, la distorsione, abbia finito per condizionare la mia partita. Non riuscivo a saltare o cambiare direzione".

E ancora: "Questo non cambia nulla, non cambia la mia fiducia. Capisco il loro punto di vista, e loro capiranno anche il mio. Non sono un robot. Ho cercato di rimanere in campo il più a lungo possibile per aiutare il Flamengo. Se li ho danneggiati in qualche modo, mi scuso. Ma in campo, ero lì solo per aiutare il Flamengo".