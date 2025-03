Ex Milan, Mirabelli giudica così: "Milan squadra forte, sta gettando le basi per un futuro radioso"

vedi letture

Ospite di Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Padova ed ex ds del Milan ha parlato in questi termini del progetto rossonero. Le sue considerazioni:

"Vado un po' controcorrente perché sento tante critiche e tutti si aspettavano di più. E’ stato fatto però un grande lavoro: il Milan è una squadra forte e sta gettando le basi per un futuro radioso. Certo, in campionato le cose non sono andate benissimo, tutti si aspettavano che fosse in lizza per il campionato, ma il club ha lavorato bene.

Oggi subisce tante critiche, ma da addetto ai lavori, dicono che ci sono tanti elementi buoni e ci sono tutti i presupposti per costruire una grande squadra. Domenica il Napoli affronterà una brutta gatta da pelare perché a vederla così può sembrare una partita facile, ma incontra la peggior squadra in questo momento. Il Milan ha qualità nei singoli e possono giocarsela tranquillamente. Il Napoli si trova davanti agli altri perchè ha come allenatore Conte e pure avendo sulla carta un organico meno competitivo di Milan o Inter, sta facendo cose importantissime. Il Milan, è sulla via giusta per ciò che concerne la costruzione della squadra, ma deve trovare un condottiero alla Conte per lottare per lo scudetto".