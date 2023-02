Ex Milan, sedici anni fa la prima rete di Ronaldo con la maglia del Milan

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Sedici anni fa il Milan esultava per la prima volta grazie a Ronaldo il fenomeno. Arrivato nel gennaio del 2007, il numero 99 segnò la sua prima rete in una pazza partita in casa del Siena finita con il risutato di 4-3 per i rossoneri con Ronaldo che segnò anche un altro gol. Le altre segnature rossonere furono ad opera di Oliveira e un autogol di Molinaro.