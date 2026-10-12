F.Galli sul Milan: "Passo falso con il Sassuolo, non riesce ad essere dominante come vorrebbe Amorim"

L'ex rossonero Filippo Galli ha commentato il pareggio in rimonta subito dal Milan in casa del Sassuolo

L'ex difensore, dirigente e allenatore rossonero Filippo Galli ha commentato così a Pressing il pareggio del Milan in casa del Sassuolo: "Quello contro il Sassuolo è stato un passo falso del Milan che era passato in vantaggio dopo un primo tempo senza emozioni, ma non ha saputo gestirlo. Non riesce ad essere dominante come vorrebbe Amorim. Per me è impensabile prendere un gol così con tutti i giocatori in area, vuol dire che non c'è attenzione e concentazione. Quando diventa una partita di transizione il Milan va in difficoltà e quindi secondo me c'è bisogno di difendere in maniera preventiva, cosa che i rossoneri per ora non riescono a fare. Su questo devono crescere. Dopo il vantaggio doveva continuare a fare quello che stava facendo e invece la squadra si è spenta".

Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, valido per la 6^ giornata di Serie A 2026/2027:

LE FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt ( dal 77' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen ( dal 24’ Odenthal), Doig; Adzic ( dal 59' Thorstvedt ), Matic ( dal 77' Lipani), Bakola; Berardi, Esposito ( dal 59' Bowie), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan ( dal 45' Modric), Chukwueze ( dall'80' Hutchinson), Musah (dal 76' Jashsri), Rabiot, Moreira; Pulisic ( dal 76' Cisse), Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda. All: Ruben Amorim

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: 47' De Winter (M), 89' Ramos (M), 90' Pavlovic (M), 93' Thorstvedt (S)

Marcatori: 63' Rabiot (M), 67' Odenthal (S)