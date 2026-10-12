Seedorf commenta così la sua nomina (a sorpresa) da allenatore del Corinthians

Il Corinthians ha annunciato di aver scelto Clarence Seedorf come nuovo allenatore. L'ex rossonero, che ha firmato un contratto valido fino alla fine del 2027, ha commentato così: "Accettare questa sfida è un onore, ma anche una grande responsabilità. Sono qui per dare il massimo e costruire una squadra che lotti per ogni pallone, ogni minuto, ogni vittoria" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

L'allenatore olandes è stato accolto così dal presidente del club brasiliano, Osmar Stabile: "È una grande gioia poter contare su un professionista del calibro di Seedorf. Abbiamo fatto la nostra scelta in base al profilo di lavoro che immaginiamo per il Corinthians e sono sicuro che lui e il suo staff tecnico ci aiuteranno a superare questo momento più delicato del campionato brasiliano".

Queste invece le parole di Marcelo Paz, direttore sportivo del Corinthians: "C'è stato un grande sforzo di tutti per concludere questa trattativa. Seedorf è un professionista altamente qualificato, un atleta pluricampione e vanta un solido percorso. Ha già giocato nel campionato brasiliano, un fattore determinante nella nostra scelta. Abbiamo avuto ottimi colloqui e inizieremo questa collaborazione nel migliore dei modi".