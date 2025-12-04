Florenzi e i cinque più forti con cui ha giocato: "Totti, Ibrahimovic, Neymar, Mbappé e Di Maria"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi, ex giocatore di Roma, PSG e Milan, ha rivelato chi sono i cinque più forti con cui ha giocato nella sua lunga carriera: "Totti, Ibrahimovic, Neymar, Mbappé e Di Maria. Io sto in panchina e applaudo. Il più compagno più matto? In senso buono Nainggolan, lui vale per cinque.

Vive in maniera incredibile, sempre al massimo. Uno fuori dal campo può fare quello che vuole, l’importante poi è quello che fa dentro. E lui lo vedevi con quella grinta, quella ferocia, quella voglia di aiutare i compagni... Ecco, se devo andare in battaglia mi porto Radja".

