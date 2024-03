Lapadula capitano del Perù contro il Nicaragua: "Un orgoglio"

Quella contro il Nicaragua sarà una di quelle partite che l'ex attaccante del Milan Gianluca Lapadula difficilmente dimenticherà. Ciò che rimarrà impressa nella mente del peruviano non sarà tanto il risultato finale della partita, che ha visto la sua squadra imporsi con un netto 2 a 0, ma il fatto che abbia indossato per la prima volta in carriera la fascia di capitano del Perù, Nazionale nella quale è entrato in punta di piedi diventando col passare del tempo uno dei pilastri della formazione titolare del CT Fossati.

Lo stesso attaccante ha parlato delle sue sensazioni dopo il match: “E a proposito di nastro, per me è un orgoglio indossare il nastro di capitano. Paolo (Guerrero ndr) aveva già spiegato la questione: era uno dei più anziani in campo e si è rivolto a me. Inoltre ci sono persone che sono nel Bicolor da molto tempo e dobbiamo rispettarlo”.