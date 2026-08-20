Di Marzio sul futuro di Kessiè: "Il giocatore ha dato priorità alla Juventus"

vedi letture

Gianluca Di Marzio poco fa ha parlato così di un possibile ritorno in Serie A di Franck Kessiè. L'ex centrocampista del Milan avrebbe dato priorità alla Juventus. Queste le sue considerazioni sul futuro dell'ivoriano.

"La Juventus farà delle cessioni a centrocampo. Domani la situazione con Arthur sarà risolta, serve però un'altra cessione. Kessiè ha infatto dato priorità alla Juventus, forte del rapporto che ha insieme a Ricky Massara fin dai tempi del Milan. Insieme hanno vinto uno scudetto, e quindi è rimasto un ottimo rapporto di amicizia. Kessiè è quindi sempre più in ottica Juventus..".