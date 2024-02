MN - Ielpo: "Conte? Ha pretese di mercato ambiziose, non so quanto il Milan possa accontentarlo"

vedi letture

Intervistato da Milannews.it, l'ex portiere rossonero Mario Ielpo ha commentato così le voci sulla panchina del Milan e su Antonio Conte:

A tuo avviso le voci di un significativo accostamento relativo a Conte sulla panchina del Milan per la prossima stagione potrebbero influire sull’operato di Pioli?

“Inevitabilmente, in qualche modo, stanno influendo e influiranno ancora. Conte è un grande allenatore. È normale. Però penso anche che sia un tecnico che abbia pretese di mercato molto ambiziose: non so quanto, ora come ora, il Milan possa accontentarlo. Premesso ciò, Pioli ha grande esperienza, non ha appena cominciato ad allenare. Porterà al termine la stagione in maniera professionalmente inappuntabile e poi si vedrà”.