Mussi: "Il Milan non può ancora competere con l'Inter"

vedi letture

L'ex difensore, tra le altre, di Parma, Milan e Torino, Roberto Mussi ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, alle Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi, rilasciando queste parole sul Milan:

Le piace il Milan che sta nascendo con Fonseca?

"Non so se è la scelta giusta, ma l'avranno valutata molto bene. Penso abbiano considerato il parco giocatori e ciò che chiede l'allenatore, hanno abbinato il tecnico con la squadra. Se prendono qualche giocatore può far bene, ma non credo possa competere con l'Inter e le grandi squadre. Insomma, i rossoneri sono lì comunque, se la giocano. Almeno tra le prime quattro che andranno in Champions devono entrare, sennò rovinerebbero tutto".

Le ambizioni del Milan si misureranno con il nuovo attaccante?

"È un'incognita quella... La squadra non è male, è una buona squadra, se fatta giocare nel modo giusto può fare veramente bene, ma quando si cambia si può pure fallire".