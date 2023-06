Savicevic e l'arrivo in rossonero: "Il Milan era il top in Europa, mi voleva anche la Juve. All'inizio è stata dura, mi hanno aiutato Berlusconi e Boban"

MilanNews.it

In merito alla scelta di trasferirsi al Milan nell'estate di 31 anni fa, Dejan Savicevic ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Il Milan era il top in Europa. Vero, dovevo andare alla Juve, poi alla Roma, poi al Monaco in Francia. Io ero alla Stella Rossa, avevamo vinto la Coppa dei Campioni, battuto il Marsiglia a Bari. Dovevo vincere il Pallone d’oro, ma l’hanno dato a Papin. Ha perso la finale, è arrivato secondo, ma era francese. Capisci?. La trattativa con il Milan è stata una cosa veloce. So che c’era l’interesse della Juve. È venuto Ariedo Braida, un grande dirigente, a Belgrado e ho firmato. È stato tutto molto facile. Braida era felice e diceva: bene bene, nema problema, Dejan. L'inserimento nel Milan di Capello non è stato facile.

È stata durissima, non ce la facevo. Stavo diventando matto, volevo tornare a casa. Dopo sei mesi ho chiesto di andar via… L'ho detto anche a Berlusconi, ma lui mi diceva di stare sereno. Capello mi faceva giocare pochissimo, anche perché davanti c’erano Gullit, Van Basten e Rijkaard. E allora mi mandava in campo per venti minuti. E io gli dicevo: 'Ma fammi fare 5-6 partite complete di fila, e poi capirai se sono da Milan. Se non lo sono, me ne vado'. C’erano richieste, non ero l’ultimo arrivato. Quando sono diventato il Genio rossonero? Dopo un po’ di tempo e tanti problemi dovuti alla lingua, il rapporto con la città, il cibo, i compagni, il campionato diverso. Mi hanno aiutato molto il presidente e Boban. Zvone mi diceva: 'Dejan, non fare lo scemo, sei più forte di tutti, non andar via. Vedrai, giochi e poi spacchi tutto'".