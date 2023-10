Sousa out, Il Mattino: "Iervolino contatta Pippo Inzaghi, è il prescelto per guidare la Salernitana"

Sembrano esserci poche possibilità per Paulo Sousa di rimanere alla Salernitana. Ieri pomeriggio - scrive Il Mattino - il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha incontrato Filippo Inzaghi: un contatto positivo per parlare della possibilità di allenare la squadra granata in Serie A. Un'offerta che l'ex centravanti del Milan gradisce - si legge -, al punto dal non vedere l'ora di sedersi in panchina per lavorare con il gruppo sul morale e puntare tutto sulla salvezza.

Di alternative a "Superpippo" ce ne sarebbero anche, ma dopo una lunga riflessione ieri sera il numero uno della Salernitana ha preso la scelta finale di stringere per Inzaghi: una decisione da ufficializzare oggi - rivela il quotidiano campano -, in contemporanea con l’esonero di Paulo Sousa.