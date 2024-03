Tanti auguri a Philippe Mexes! Il Milan lo festeggia ricordando il gol all'Anderlecht

Giornata di festa in casa rossonera. Il protagonista è l'ex Philippe Mexes che quest'oggi compie 42 anni. Il difensore francese in carriera ha vestito le maglie di Tolosa, Auxerre, Roma e per l'appunto Milan, che ha salutato nel 2016 ritirandosi dal calcio giocato. Mexes ha giocato per cinque stagioni al Milan, dal 2011/12 al 2015/16, collezionando 114 presenze e segnando 7 reti, fra le quali l'iconica rovesciata in Champions League contro l'Anderlecht nella stagione 2012/13.

Ed è proprio ricordando questo gol che il Milan ha deciso di festeggiare Mexes sui propri profili social scrivendo: "Chi può mai dimenticare quel gol contro l'Anderlecht?". La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri per Philippe Mexes!