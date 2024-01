Tanti auguri ad Alberto Paloschi! L'eroe di Milan-Siena compie 34 anni

Oggi è il compleanno di Alberto Paloschi. L'ex attaccante del Milan compie 34 anni. ha giocato poche partite in rossonero a dire la verità, perché la presenze con il Milan sono solo 9, collezionate nell'unica stagione disputata, la 2007/08. Cresciuto nel vivaio rossonero, Paloschi è entrato nella storia del Milan per aver segnato all'esordio in Serie A contro il Siena a San Siro, trovando il gol decisivo, l'1-0 che diede la vittoria ai rossoneri, dopo appena 18 secondi dall'ingresso in campo.

Quella che sembrava una carriera in rampa di lancio in realtà poi si spense lentamente: dopo la stagione al Milan, si trasferì al Parma fino al 2011, poi una breve parentesi al Genoa e 5 anni al Chievo Verona, prima di volare oltremanica allo Swansea. Tornò in Italia nel 2016/17 all'Atalanta, poi fece tre anni alla Spal e 6 mesi al Cagliari nel 2020, salvo poi tornare a Ferrara. Dopo un paio d'anni al Siena, ora milita nel Desenzano, in Serie D.