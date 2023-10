Tassotti: "Il Milan ora ha più soluzioni. Se sta bene Jovic è un'alternativa valida a Giroud"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti, ex terzino rossonero, ha parlato così del Milan di Stefano Pioli: "Il Milan ora ha più soluzioni, una rosa ricca di giocatori di qualità, che possono occupare posizioni diverse: Pioli può utilizzare più moduli e la squadra risulta più imprevedibile di quella dello scudetto 2022. II punto di forza è la capacità di creare sugli esterni, in attacco, con gente come Pulisic, Okafor e Chukwueze, e anche a centrocampo: quando si allargano, Reijnders e Musah sono un pericolo per le difese.

Il nodo resta il centravanti: manca un vero vice Giroud, ma Jovic in buone condizione sarà un'alternativa valida".