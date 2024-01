TMW - Niang e il ritorno in Italia. Genoa ed Empoli alla finestra, manca l'accordo per la risoluzione

vedi letture

Il futuro di M'Baye Niang resta contornato da dubbi, con la Serie A che continua a seguire con particolare interesse gli sviluppi della situazione legata all'ex Milan. Il primo ostacolo da superare resta quello legato alla risoluzione del suo attuale contratto con l'Adana Demispor: l'entourage dell'attaccante non si è ancora accordato col club turco, passaggio fondamentale per l'eventuale sbarco in Serie A. Le parti sono comunque in continuo contatto e possibili sviluppi potrebbero arrivare nel corso delle prossime ore.

A quel punto, via alla battaglia fra le squadre italiane interessate, forti della volontà dello stesso Niang di tornare nel Belpaese. Il Genoa, secondo le ultime raccolte da TMW, resta la sua priorità anche se l'Empoli è in pressing. Il club ligure infatti non ha ancora trovato l'accordo e deve sciogliere le riserve per quel che riguarda il profilo da inserire in rosa come vice Retegui. L'Empoli anche nelle ultime ore ha confermato il proprio interesse, pronto eventualmente a dare l'accelerata giusta in caso di apertura del giocatore.

In Turchia ha totalizzato 16 presenze, nelle quali ha segnato 8 gol e fornito un assist. L'Italia è pronta ad accoglierlo nuovamente a braccia aperte, l'ultima parola però spetta al Genoa, che deciderà se spingere o meno sull'acceleratore e tesserarlo.