Zvonimir Boban è il presidente della Dinamo Zagabria: ora è ufficiale

Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, ora è ufficialmente presidente della Dinamo Zagabria. La notizia era nota da tempo ma solamente ieri il club croato l'ha ufficializzata con l'Assemblea dei Soci che ha portato all'elezione dell'ex leggenda croata a capo del club di cui è tifoso sin da bambino.

Di seguito la nota ufficiale della società: "Nella seduta odierna dell’Assemblea del GNK Dinamo, Zvonimir Boban è stato eletto presidente del Club. Sono stati eletti nove membri del Consiglio di Sorveglianza, e Frano Šušnjara è stato nominato presidente del Consiglio di Sorveglianza, mentre il dott. Mislav Ante Omazić è stato eletto vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza. L’Assemblea ha inoltre deciso di conferire il titolo di presidente onorario del Club all’ex presidente Velimir Zajec".