Serie A Women, i risultati della 6^ giornata e il programma del prossimo turno
MilanNews.it
Si è giocato nel weekend il sesto turno della Serie A Women: sabato il Milan Femminile ha perso 1-0 in casa del Como. In classifica le rossonere sono seste alle spalle della capolista Roma, Como, Fiorentina, Juventus e Napoli.
Risultati della 6ª giornata di Serie A Athora 2025/26
Sassuolo-Ternana Women 0-1
Parma-Fiorentina 1-1
Como Women-Milan 1-0
Napoli Women-Inter 1-0
Roma-Lazio 1-0
Juventus-Genoa 2-0
Programma della 7ª giornata di Serie A Athora 2025/26 (sabato 22 e domenica 23 novembre)
Genoa-Napoli Women (sabato 22 ore 12:30)
Ternana Women-Parma (sabato 22 ore 15:00)
Como Women-Roma (domenica 23 ore 12:30)
Lazio-Inter (domenica 23 ore 12:30)
Juventus-Fiorentina (domenica 23 ore 15:00)
Milan-Sassuolo (domenica 23 ore 15:30)
Pubblicità
Il Milan Femminile
Milan Femminile, Piga: "Siamo sulla strada giusta, ma abbiamo voglia di vincere ancora. Siamo un grande gruppo"
L’attaccante per gennaio: primi indizi. Le sentenze di Kjaer. Derby: cosa studierà Max?di Pietro Mazzara
Le più lette
3 Italia, Gattuso: "La partita è cambiata quando dopo i primi 30 secondi hanno fatto il primo tiro e abbiamo iniziato ad impaurirci"
4 Carrozzieri e la positività al doping: "Avevo chiuso col Milan, cinque anni di contratto. Qualche sera prima avevo assunto droga, me ne vergogno"
Primo Piano
Luca SerafiniDal mercato domande e risposte. Lo spreco gigantesco: molti gol subiti, ma troppi errori davanti... Derby: il conforto degli scontri diretti
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com