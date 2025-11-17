Serie A Women, i risultati della 6^ giornata e il programma del prossimo turno

di Enrico Ferrazzi

Si è giocato nel weekend il sesto turno della Serie A Women: sabato il Milan Femminile ha perso 1-0 in casa del Como. In classifica le rossonere sono seste alle spalle della capolista Roma, Como, Fiorentina, Juventus e Napoli. 

Risultati della 6ª giornata di Serie A Athora 2025/26

Sassuolo-Ternana Women 0-1

Parma-Fiorentina 1-1

Como Women-Milan 1-0

Napoli Women-Inter 1-0

Roma-Lazio 1-0

Juventus-Genoa 2-0

Programma della 7ª giornata di Serie A Athora 2025/26 (sabato 22 e domenica 23 novembre)

Genoa-Napoli Women (sabato 22 ore 12:30)
Ternana Women-Parma (sabato 22 ore 15:00)
Como Women-Roma (domenica 23 ore 12:30)
Lazio-Inter (domenica 23 ore 12:30)
Juventus-Fiorentina (domenica 23 ore 15:00)
Milan-Sassuolo (domenica 23 ore 15:30)
 