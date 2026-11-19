SONDAGGIO MN - Endrick o Tresoldi, chi vorreste a gennaio?
Nonostante gennaio sia ancora lontano, il Milan già si starebbe cominciando a muovere per capire su quale profilo puntare nel prossimo calciomercato per rinforzare e completare la rosa di Ruben Amorim in vista della seconda parte di stagione.
I due nomi più interessanti sono indubbiamente quelli di Endrick e Nicolò Tresoldi, tanto giovani quanto già super ricercati nel panorama calcistico mondiale. Il primo è un palino di Cardinale già dalla scorsa estate, ma José Mourinho di lasciarlo partire non ne avrebbe alcuna intenzione. Il secondo, invece, è uno dei centravanti più discussi del momento, milanista dalla nascita, che alla prima apparizione a San Siro si è presentato con una tripletta contro l'Inter. Una scelta non facile, considerando il valore e la prospettiva dei due ragazzi. La redazione di Milannews.it ha aperto un sondaggio sul suo sito per sapere chi tra Endrick e Tresoldi i suoi lettori vorrebbero accogliere al Milan nel prossimo calciomercato.
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