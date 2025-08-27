Lecce-Milan: arbitra Marinelli di Tivoli. Al Var Ghersini e Meraviglia
MilanNews.it
Il Milan, dopo aver malamente perso l'esordio in campionato a San Siro contro la neopromossa Cremonese, si ritroverà nella giornata di venerdì, alle ore 20.45, a scendere in campo per la sua seconda giornata di Serie A. L'avversario sarà il Lecce di Francesco Camarda, centravanti che sulla carta è il futuro dei rossoneri, che ospiterà la squadra di Allegri al Via del Mare. L'AIA ha comunicato la designazione arbitrale completa della sfida, indicando come direttore di gara il signor Livio Marinelli, della sezione di Tivoli.
Di seguito si riporta la designazione arbitrale completa per Lecce-Milan:
LECCE – MILAN Venerdì 29/08 h. 20.45
MARINELLI
DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: MERAVIGLIA
Pubblicità
L'arbitro
Le più lette
2 LIVE MN - Calciomercato Milan | Chukwu-Fulham, operazione da 25 milioni. Harder, via libera vicino
4 Milan, Condò: "Sull'operazione Boniface si è intuito un conflitto interno che andrebbe ricomposto"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Calciomercato Milan | Chukwu-Fulham, operazione da 25 milioni. Harder, via libera vicino
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com