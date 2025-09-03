Bologna, Holm punta a rientare contro il Milan dopo la sosta

Dopo la sosta per le nazionali, il Bologna sarà impegnato sul campo del Milan (domenica 14 settembre alle 20.45) e per questa partita il tecnico Vincezo Italiano spera di riavere a disposizione Emil Holm. Lo scrive il Corriere dello Sport che spiega che il terzino svedese ha saltato le prime due gare di campionato e anche la convocazione con la Svezia.

Contro i rossoneri non ci saranno invece il difensore Nicolò Casale, che punta a rientrare contro l'Aston Villa in Europa League il prossimo 25 settembre, e l'attaccante Ciro Immobile, il quale è ai box per una lesione al retto femorale destro subita all'esordio e non sarà disponibile prima di novembre.

