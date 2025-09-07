Bologna, oggi giorno di riposo. Ieri partitella contro la Primavera

di Manuel Del Vecchio

Sul sito ufficiale del Bologna si legge il report sull'allenamento di ieri, ultima sessione della settimana: "Ultimo allenamento della settimana per i rossoblù, che hanno disputato una partitella a ranghi misti insieme ai ragazzi della Primavera di Morrone. Emil Holm e Nicolò Casale si sono allenati in seduta differenziata, terapie per Ciro Immobile". 

Oggi giorno di riposo per la squadra di Italiano che domenica 14 settembre affronteranno il Milan a San Siro alle ore 20:45.