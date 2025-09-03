Bologna, oggi la ripresa degli allenamenti senza i Nazionali

Al rientro dalla sosta il Milan sarà chiamato al primo grande test della sua stagione: a San Siro arriverà il Bologna di Vincenzo Italiano che ormai si deve considerare a pieno titolo come contendente ai posti europei e alle zone alte della classifica. Sarà il primo incrocio tra le due squadre dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia dei rossoneri del mese di maggio. La gara sarà valevole per la terza giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026 e verrà disputata nel weekend del 14 settembre.

Ieri il Milan, senza i 12 giocatori impegnati in Nazionale che sono partiti per i rispettivi ritiri, ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio a Milanello. Un giorno di riposo in più, invece, per il Bologna di Italiano che si ritroverà al centro di allenamento solamente nella mattinata di oggi. Anche i rossoblù dovranno fare a meno di diversi calciatori impegnati con le Nazionali. La nota del club emiliano pubblicata sul proprio sito ieri recitava così: "Dopo la vittoria casalinga contro il Como, i rossoblù non impegnati con le rispettive Nazionali riprenderanno gli allenamenti domani alle 11 a Casteldebole".