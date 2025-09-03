Bologna, ripresi gli allenamenti: seduta differenziata per Holm e Casale, terapie per Immobile

Il Bologna, prossimo avversario del Milan dopo la sosta (domenica 14 settembre ale 20.45 a San Siro), è tornato ad allenarsi questa mattina senza ovviamente ai giocatori convocati delle rispettive nazionali. Emil Holm e Nicolò Casale non hanno lavorato in gruppo, ma hanno svolto una seduta differenziata, mentre solo terapie per Ciro Immobile. Ecco il report dell'allenamento della squadra di Vincenzo Italiano pubblicato dal sito ufficiale rossoblu:

"Sono ripresi questa mattina, senza i tanti ragazzi convocati dalle Nazionali, gli impegni dei rossoblù verso la trasferta di Milano. Attivazione atletica per il gruppo di Mister Italiano, quindi esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Emil Holm e Nicolò Casale hanno svolto una seduta differenziata, terapie per Ciro Immobile".