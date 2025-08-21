Cremonese, contro il Milan non ci sarà Afena-Gyan: l'attaccante va in prestito in Turchia

vedi letture

Felix Afena-Gyan non ci sarà per la sfida contro il Milan: il calciatore saluta la Cremonese e vola in Turchia. L’attaccante ghanese, classe 2003, è stato ceduto in prestito all’Amed Sportif Faaliyetler SK, club militante nella Serie B turca. L’operazione, ufficializzata nelle ultime ore, prevede un trasferimento temporaneo di un anno con diritto di riscatto in favore della società turca.

LA TERNA ARBITRALE DI MILAN-CREMONESE

Si riporta di seguito la designazione arbitrale per Milan-Cremonese, sfida valida per la prima giornata di Serie A in programma sabato 23 agosto alle 20:45 a San Siro:

ARBITRO: Collu

ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar

IV UOMO: Bonacina

VAR: Doveri

AVAR: Ghersini