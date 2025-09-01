Doppio colpo grosso della Juventus: ecco a Torino Zhegrova e Openda

(ANSA) - TORINO, 01 SET - La Juventus chiude il calciomercato estivo con un doppio colpo in entrata. Sotto la Mole, infatti, sono attesi Edon Zhegrova e Lois Openda: i due calciatore sbarcheranno in città e si uniranno alla truppa di Igor Tudor. Il laterale arriverà dal Lille a titolo definitivo in un'operazione da 20 milioni di euro, l'attaccante verrà prelevato dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. (ANSA).