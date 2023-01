Inter, alle 15 la partenza per Riyad: da valutare le condizioni di Brozovic, Dumfries e Lukaku

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità per quel che riguarda l'Inter in vista della Supercoppa contro il Milan. Questa mattina i nerazzurri si sono allenati alla Pinetina, con la squadra che partirà per l'Arabia Saudita alle ore 15. Sul volo salirà tutta la squadra, accompagnata anche dal presidente Steven Zhang. Per quanto riguarda i singoli, da valutare le condizioni di Brozovic che ha continuato a lavorare a parte, così come quelle di Lukaku e Dumfries, entrambi non al meglio della forma.